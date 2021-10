Achille Lauro: “Creo senza freni o paure e contemplo il fallimento”. Video

Lauro ha curato la regia del video di “Latte+” e, nei prossimi 2 anni, sarà impegnato nella produzione di film, serie e molti altri contenuti: si vede più come regista o più come attore?

“Mi vedo più come regista perché a me piace creare, non mi piace tanto interpretare una parte, anzi la mia carriera e tutto quello che faccio è basato solo ed esclusivamente sulla spontaneità, sul prendere il bello del momento, il primo take. Cioè, io vivo molto sull'essere veramente me stesso e sul fare qualcosa in modo spontaneo. Di conseguenza non so se sarei in grado di interpretare bene qualcosa e rifare le cose tante volte. Mentre se dovessi vedermi appunto con la sedia di un regista, ruolo che ho cercato di interpretare e di seguire nei miei videoclip. Io credo di essere tutto e niente, capito, mi prendo il lusso di poter provare a fare tutto senza mettermi freni e aver timore di sbagliare, contemplo il fatto di fallire”.