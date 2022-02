Achille Lauro all’Eurovision con San Marino è molto più che una voce

Achille Lauro avrà una seconda chance per sfidare Mahmood & Blanco? Non è uno scenario da fantascienza. Dopo Sanremo 2022 vinto dalla coppia che si è guadagnata l’Eurovision Song Contest per l’Italia, ora Achille Lauro prova ad arrivare all’Eurofestival gareggiando per San Marino. Spicca il suo nome fra quelli dei partecipanti a “Una voce per San Marino”, il contest organizzato dal Paese per qualificarsi al super evento internazionale in programma a maggio a Torino.