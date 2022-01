A un mese esatto da San Valentino, esce “Radio Italia Love 2022”

1. VASCO ROSSI - SIAMO QUI, 2. MARRACASH - CRAZY LOVE, 3. MARCO MENGONI - CAMBIA UN UOMO, 4. PINQUINI TATTICI NUCLEARI - PASTELLO BIANCO, 5. COEZ - COME NELLE CANZONI, 6. FEDEZ FEAT TEDUA - SAPORE, 7. ELISA - SETA, 8. BLANCO - FINCHE’ NON MI SEPPELLISCONO, 9. CESARE CREMONINI - COLIBRI, 10. SANGIOVANNI CON MADAME - PERSO NEL BUIO, 11. JOVANOTTI - IL BOOM, 12. ERMAL META - MILANO NON ESISTE