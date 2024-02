Proprio di recente, ha scoperto di avere origini italiane: Russell Crowe non poteva non passare dal Festival di Sanremo, a maggior ragione se ha una band di tutto rispetto ad affiancarlo. Il Teatro Ariston si trasforma nel Colosseo del “Gladiatore”, che non rinuncia alla sua citazione più famosa: “Al mio segnale, scatenate l’inferno”, dice in italiano.