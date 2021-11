A Rai Pubblicità la concessione per la raccolta pubblicitaria di Radio Italia solomusicaitaliana

Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia solomusicaitaliana: “Con l’accordo tra Radio Italia e Rai Pubblicità si apre una fase nuova, e sicuramente inedita, che si prospetta piena di attività e collaborazioni che possono andare al di là del semplice rapporto tra concessionaria e mezzo. È sicuramente una sorpresa: pochi o nessuno qualche mese fa avrebbero ipotizzato questo tipo di connubio, me compreso. Aver incontrato e conosciuto una struttura dalle enormi potenzialità e professionalità mi ha decisamente convinto a intraprendere questo percorso che parte con prospettive di grandi risultati, anche in relazione alla complementarità in termini di numeri e target, tra la nostra emittente e le emittenti già in portafoglio a Rai Pubblicità”.