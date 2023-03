A Radio Italia Live arrivano i Cugini di Campagna, una band da seimila concerti

La loro musica, però, piace a tutti e Sanremo 2023, in cui hanno fatto il loro debutto in gara al Festival, ne è stata l’ultima conferma. Da quel momento in poi, come hanno fatto sempre durante la loro carriera, hanno inanellato uno dopo l’altro una serie di concerti. Nel corso del Radio Italia Live, Ivano ha detto di averli contati. “Sono circa 6mila in 53 anni di storia, visto che siamo nati nel 1970”, ha dichiarato scatenando applausi e ammirazione. A questa considerazione, si è accodato Nick che ha aggiunto: “A ogni data, facciamo intorno ai 20 brani, ormai ho fatto il rodaggio alle corde vocali”.