9 anni senza Pino Daniele. E “Quanno chiove” viene ancora premiata

“Ciao Maestro, ci manchi”, è l’omaggio di Eros Ramazzotti, mentre i Negrita ricordano Pino Daniele con la loro esibizione in “Je so’ pazzo”, insieme a Nello Daniele e Saturnino, sul palco di “Je sto vicino a te ’67”, memorial per Pino andato in scena al Palapartenope di Napoli. “Oggi sono esattamente 9 anni senza di lui. Vogliamo ricordarlo così: con la musica”, ha commentato la band; altri omaggi sono arrivati anche da campani doc come Rocco Hunt e Clementino.