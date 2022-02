Adesso, tutti attendiamo di poterlo cantare a gran voce anche allo stadio: Radio Italia solomusicaitaliana, infatti, è la Radio Ufficiale di “San Siro canta Max”, due date speciali in programma proprio allo stadio milanese. Dopo la data Zero del 10 luglio 2022 a Bibione, i due appuntamenti sono in programma il 15 e 16 luglio 2022, con il primo già sold out: vengono presentati come un grande karaoke in cui ripercorrere la mitica storia degli 883 e di Max Pezzali.