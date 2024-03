8 marzo: Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso ed Emma a Radio Italia

Nella Giornata Internazionale della Donna, tre conduttrici di Radio Italia intervistano tre grandi artiste della musica italiana per affrontare il tema della figura femminile nella nostra società e per confrontarsi sui passi che sono già stati fatti e su quelli che sono ancora da fare in termini di diritti, uguaglianza di genere, lotta alla violenza e superamento delle discriminazioni.