4 Platini per Musica leggerissima, 2 per i Måneskin: le nuove certificazioni FIMI

Tra gli altri album, ce ne sono due che conquistano il doppio Platino: “Bravo ragazzo” di Guè Pequeno, uscito nel 2013, e il più recente “Teatro d’Ira - Vol. I” dei Måneskin che, lanciato dal successo del brano “Zitti e buoni”, racchiude anche l’ultimo singolo inglese “I wanna be your slave” che spopola in tutto il mondo. 15 anni dopo, arriva anche il primo Disco di Platino per “Soundtrack ’96-’06”, la prima raccolta ufficiale di Elisa che celebrava i suoi 10 anni di carriera.