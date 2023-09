La storia gli dà ragione e in tante città e paesi di tutta Italia si organizzano in questi giorni serate e concerti in suo omaggio. Milano, in particolare, si prepara a ricordare Battisti con una grande manifestazione lunga 3 giorni, denominata “Quel Gran Genio”: da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre 2023, la musica e i successi di Lucio rivivranno attraverso 12 eventi sparsi in tutta la città.