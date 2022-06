2 giugno: Il Volo canta l’inno di Mameli davanti a Mattarella, Morandi all’Arena

In occasione della Festa della Repubblica di oggi, giovedì 2 giugno, Il Volo e Gianni Morandi sono stati scelti per interpretare l’inno di Mameli. Il trio composto da Piero, Ignazio e Gianluca ha già presentato “Il canto degli italiani” a Roma, mentre Gianni Morandi (ritratto nella foto in alto da Stefano Valentino) lo farà in serata dall’Arena di Verona.