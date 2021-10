13 anni fa Alessandra Amoroso entrava ad Amici e ora ci presenta le sue 2 anime

Il 5 ottobre per Alessandra Amoroso non sarà mai un giorno come gli altri. 13 anni fa, la cantante salentina faceva il suo ingresso nella scuola di Amici. “Di tante cose passate non ho ricordo, di altre ne ritrovo qualcuno sbiadito, di altre ancora posso sentirne l’intensità. Tanto, forse tutto questo lo devo a voi, alla vostra fiducia e lealtà e a un programma che mi ha dato la possibilità di INIZIARE a dire la mia esprimendomi come meglio credevo”, ha scritto sui social. Intanto si avvicina la data d’uscita del suo nuovo album, atteso per il 22 ottobre.