10 anni senza Lucio Dalla: gli eventi per ricordarlo

La mostra, che poi farà tappa a Roma, Milano e Napoli, permetterà di conoscere meglio Lucio Dalla come artista, ma anche come uomo. Ci saranno numerosi cimeli, come l’ultima pagella di scuola e il clarinetto. L’esposizione sarà suddivisa in sezioni: Famiglia-Infanzia-Amicizie-Inizi musicali; Dalla ci racconta; Il clarinetto; Il museo Dalla; Dalla e la sua musica; Dalla e il cinema; Dalla e il teatro; Dalla e la televisione; Universo Dalla; Dalla e Roversi; Dalla e la sua Bologna.