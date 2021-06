“Vincerò”: Bocelli aprirà gli Europei con “Un augurio per tutti nel mondo”

“Sarà un piacere e un onore poter offrire la mia voce, domani, alla cerimonia di apertura di UEFA Euro 2020, sotto i riflettori dello Stadio Olimpico di Roma”, annuncia Andrea Bocelli, “Sarà anche un'occasione preziosa per lanciare un forte messaggio di speranza e positività. Quel 'Vincerò', sottolineato dal registro alto e idealmente cantato da tutte le 24 nazionali coinvolte, servirà anche da augurio per tutti nel mondo, superando difficoltà e affrontando sfide nei propri giochi: in altre parole, vincere sempre”.