“Tori seduti”: il nuovo singolo di Shade su Radio Italia ha il feat. di J-Ax

Shade ha raccontato che l’idea di questa collaborazione con J-Ax è nata circa un anno fa, quando ha ricevuto un messaggio dal rapper che si è complimentato con lui per la sua hit estiva e gli ha detto che gli sarebbe piaciuto farne un’altra insieme. L’occasione è stata la firma di Shade con la Sony, la stessa etichetta discografica di J-Ax, che ha portato i due artisti a un nuovo incontro e alla scrittura del pezzo: “È stato un onore immenso poter condividere lo studio con un rapper del genere ma soprattutto con la grande persona che c'è dietro l'artista. Fu il mio primo concerto a 13 anni, pensare di condividere il palco adesso è fantastico. Un sogno che si realizza”, ha aggiunto Shade, che attualmente è impegnato in un densissimo tour estivo: la prossima occasione per sentirlo live è questa sera a Rimini, in occasione dei Tim Summer Hits di cui Radio Italia solomusicaitaliana è radio ufficiale.