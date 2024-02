"Tokyo" di Gaia torna a essere il brano italiano più trasmesso

"Tokyo" di Gaia, dopo una settimana di pausa, ha riconquistato il primo posto della classifica EarOne dei brani italiani più trasmessi in radio. La giovane cantante, a breve, salirà sul palco del Festival di Sanremo per affiancare BigMama insieme a La Niña e Sissi, in occasione della serata della kermesse dedicata ai duetti e alle cover.