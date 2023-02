“The Well (Il Pozzo)” sarà il nuovo film horror di Federico Zampaglione

Due anni dopo l’ultima fatica da regista, Federico Zampaglione torna all’horror e annuncia il ritorno sul set per il film intitolato “The Well (Il Pozzo)”. La voce dei Tiromancino ha fatto le cose in grande, mettendo insieme un cast con stelle internazionali e in cui ritroviamo non solo l’ex compagna Claudia Gerini, ma anche la loro figlia Linda: “Ci sono ricascato di nuovo”, scrive il cantautore e regista svelando ai fan il nuovo progetto.