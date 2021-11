"The Best Of Pino Daniele: Yes I Know My Way": 2 bonus track e nuova veste

"The Best Of Pino Daniele: Yes I Know My Way" è la "Remastered Edition 2021" con 2 tracce in più e grafiche rinnovate della raccolta pubblicata per la prima volta nel 1998. Questa speciale versione, uscita il 26 novembre, include infatti 2 bonus track: "Per te (Alternative Version)" e "Per te (Base Studio per chitarra)" con la trascrizione della chitarra solista del cantautore. L’album ha inoltre una nuova veste, curata dall’ente non profit Pino Daniele Trust Onlus, con l’inserimento di materiale iconografico inedito e testi aggiuntivi firmati da Pino Daniele.