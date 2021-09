“Strade. Una vita con la chitarra in spalla” è il titolo del nuovo libro di Alex Britti in arrivo tra pochissimi giorni. L'opera uscirà ufficialmente martedì 28 settembre, ma già disponibile per il pre-order online, come ha dimostrato lo stesso Britti: in viaggio dal treno, infatti, l'artista ha voluto prenotare la prima copia, come segno di buon auspicio.