“Stelle” di Fabri Fibra feat. Maurizio Carucci: ecco il videoclip girato in Sardegna

Il video ufficiale di “Stelle” di Fabri Fibra feat. Maurizio Carucci è stato girato in Sardegna, fra Porto Cervo e Santa Teresa di Gallura ed è stato diretto con Cosimo Alemà, regista che collabora da anni con Fabri Fibra e che ha firmato anche il videoclip di “Propaganda”. La storia si snoda attraverso i livelli di un videogame, in cui i due artisti vivono varie esperienze in diverse location, da una villa di lusso con piscina a un motoscafo, facendo anche corse per strada su un’auto sportiva e sulla spiaggia a bordo di un buggy.