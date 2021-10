“Sol y mar”: su Radio Italia il nuovo singolo di Federico Rossi feat. Ana Mena

“Sol y Mar” è stato scritto la scorsa estate da Federico Rossi e Ana Mena in appena un’ora e tratta l’argomento dei rapporti impossibili, “Quelli che per un motivo o per l’altro non si possono vivere nel quotidiano, proprio per questo vengono vissuti nel pieno dei rari attimi condivisi e si prolungano nei pensieri e nelle sensazioni di quando si è distanti, ma vicini allo stesso tempo”, ha raccontato Federico Rossi, definendolo un brano “nostalgico e sognante”.