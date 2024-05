“Sesso e Samba”: il nuovo singolo di Tony Effe con il feat. di Gaia

La canzone si potrà ascoltare dal vivo nei concerti dell’Icon Tour di Tony Effe, in programma per il 5 ottobre 2024 al Palazzo dello Sport di Roma e per il 12 ottobre all’Unipol Forum di Milano, ma sarà presente anche nelle anche setlist dell’Icon Summer Tour, il tour estivo di Tony Effe che partirà il 7 giugno da Mondovì (CN) e proseguirà il 16 giugno ad Annone di Brianza (LC), il 23 giugno a Ferrara, il 13 luglio a Gubbio (PG), il 7 agosto ad Agrigento, il 9 agosto a Riccione, il 10 agosto a Petacciato (CB), il 14 agosto a Olbia (SS) e il 5 settembre a Pescara. I biglietti per i live sono già disponibili.