“Se lo senti lo sai”: per Jovanotti è un Natale in vetta

Al primo posto della classifica TV si posiziona “OK. Respira”, l'ultimo singolo di Elodie, title track del prossimo album in uscita a febbraio e Disco Italia della settimana sulle nostre frequenze: il video è in rotazione su Radio Italia Tv. La cantante tornerà in gara a Sanremo con la canzone “Due”, dopo le due partecipazioni in gara nel 2017 e 2020 e quella come co-conduttrice dell'anno scorso.