“Se io, se lei”… Se Biagio Antonacci arriva a #RILIVE, Napoli impazzisce!

L’appello di Biagio lancia “Se io, se lei”, un pezzo nato per raccontare proprio la libertà. Non c’è nessuno di più libero di lui, in questo momento, sul palco di RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO in Piazza del Plebiscito. Non serve nemmeno cantarla tutta, quando in aiuto accorre un solo coro. “Che sia una notte speciale”, dice Biagio, in quella che sembra più una previsione che un augurio.