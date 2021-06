“Savana” è un mix di sonorità urban e pop. Nel brano Giulia racconta la ricerca di un ragazzo, incontrato forse grazie al destino, in un luogo misterioso e selvaggio come quello di una savana.

Romana, ma milanese d’adozione, Giulia è un personaggio molto amato sul web e un’artista indipendente che scrive e che canta le proprie canzoni. Per lei la musica ha rappresentato un modo magico per evadere da una realtà stretta e trovare un mondo in cui fosse possibile realizzare i suoi sogni.