“Quella sera”: il nuovo singolo di Samuel su Radio Italia

La canzone ripercorre il ricordo di una decisione inaspettata. L’artista ha spiegato: “A volte le cose importanti ti passano davanti ma concentrato nella tua corsa non ti accorgi della loro presenza. Poi mentre stai rifiatando guardi indietro, realizzi e decidi di tornare a riprendertele”. Il brano descrive il momento in cui, una sera, all’improvviso, tutto diventa chiaro e non si può che prendere l'unica decisione possibile, cioè tornare da lei e dichiararle il tuo amore.