“Non litighiamo più”: nel nuovo singolo, Rocco Hunt canta la forza dell’amore

“Non litighiamo più” è la sorpresa che Rocco Hunt ha voluto fare ai fan in questa primavera, per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. Per la prossima estate, però, l’artista ha già in programma “L’ammore overo - una notte fantastica”, lo speciale concerto-evento ideato da Alessandro Siani che animerà Napoli per due giorni consecutivi: il 5 e il 6 luglio, infatti, il cantante e l’attore promettono di portare musica, condivisione, energia positiva e tante sorprese all’Arena Flegrea. La prima data è già sold out.