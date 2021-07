“Mille” di Fedez, Lauro e Berti sempre al top: è il brano più trasmesso

“Mille” di Fedez e Achille Lauro feat. Orietta Berti, è il brano più trasmesso dalle radio in Italia: mantiene quindi la prima posizione nella classifica EarOne per la seconda settimana consecutiva. Questo risultato segue le cinque settimane trascorse in vetta alla classifica dei singoli più venduti, stilata dalla Federazione Industria Musicale Italiana.