“Mi gira la testa”: un caos di emozioni nel nuovo singolo dei Greta

La canzone inizia descrivendo la vita notturna, i locali e i bar in cui la musica suona fino a tardi, luoghi in cui l’amore è nato e si è consumato. Il racconto cambia quando viene descritto il momento del gioco di sguardi tra i due protagonisti, fino al punto in cui si avvicinano e si parlano. Con l’esplosione del ritornello, il racconto arriva in uno stato confusionale mentale ma anche fisico. Il video descrive proprio la rottura, le emozioni e la rinascita.