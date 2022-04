“Mengoni Loading”, la nuova rubrica di Marco verso i concerti negli stadi

A meno di 3 mesi dal suo debutto negli stadi, Marco Mengoni inaugura una nuova rubrica social in avvicinamento ai prossimi concerti insieme a Radio Italia solomusicaitaliana. “Mengoni Loading” è il nome delle 6 puntate in cui l’artista racconta il suo punto di vista e tutto l’entusiasmo per il ritorno sul palco: “Manca poco, io non vedo l'ora”. Ecco il primo video.