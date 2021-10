“Ligabue – È andata così”: la prima docu-serie sulla carriera del Liga

“Ligabue - È andata così” è articolato in sette capitoli, nei quali Ligabue ripassa le tappe della sua vita, dialogando con Accorsi tra aneddoti, curiosità inedite ed esibizioni esclusive: il primo disco, il rapporto con i fan, la consacrazione, i film da regista, gli inciampi e i grandi successi. “Il covid, nella sua tragicità, mi ha costretto, non potendo guardare avanti, a guardare indietro. È stato il primo momento in cui ho fatto i conti con quello che avevo fatto prima”, ha commentato Ligabue.