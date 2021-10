“Leoni al Sole”, il nuovo singolo dei The Kolors con la firma di Tommaso Paradiso

“Leoni al Sole è una canzone bella… ma bella veramente!”, ha scritto il frontman dei The Kolors che evidentemente non sta più nella pelle per l’uscita del singolo, atteso per venerdì 8 ottobre. Il brano porta la firma di Tommaso Paradiso, Dario Faini e Vanni Casagrande, mentre Stash ne ha curato la produzione.