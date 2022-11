“Le cose più importanti”, il brano di Will in gara a Sanremo Giovani 2022

Will porta “Le cose più importanti” al Teatro del Casinò di Sanremo, per sognare di unirsi ai Big al Festival del 2023. Il brano, in rotazione da oggi (venerdì 25 novembre) su Radio Italia solomusicaitaliana, è in gara infatti per Sanremo Giovani, la serata in programma il prossimo 16 dicembre: Will, giovanissimo classe 1999, spera di essere tra i 3 che riusciranno ad entrare nel cast scelto da Amadeus per la 73esima edizione della kermesse.