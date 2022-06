“La dolce vita”: Fedez ha registrato la voce prima dell’operazione al pancreas

L’artista ha spiegato di aver registrato le voci della canzone tre giorni prima dell’operazione, sia perché aveva bisogno di distrarsi dal momento di tensione che stava vivendo, sia perché non sapeva quanto tempo sarebbe passato prima che fosse di nuovo nelle condizioni di cantare. Fortunatamente l’intervento è andato bene e, subito dopo, è tornato in studio per terminare la produzione del brano, portando con sé anche il figlio Leone. Fedez ha scritto: “Avere lui al mio fianco riusciva a farmi dimenticare dei lancinanti dolori post operatori. La nascita di questa canzone mi ha fatto capire quanto sia importante la musica nella mia vita, di quanto sia quasi un bisogno vitale, la parte più profonda di me e voglio dedicarla a mia moglie, ai miei splendidi figli e a tutte le persone che ci hanno lavorato. Perché senza di loro non avrei mai trovato la forza di accendere quel microfono. Perché anche se sono solo canzoni, le storie che ci sono dentro sono profonde come le cicatrici della vita”.