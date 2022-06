“La dolce vita” di Fedez con Tananai e Mara Sattei è il brano più trasmesso

Appena uscito, il nuovo singolo di Fedez con Tananai e Mara Sattei ha subito debuttato in vetta alla classifica EarOne: “La dolce vita” è infatti il brano più trasmesso dalle radio italiane nell'ultima settimana. Intanto, in tre giorni, il video ha quasi raggiunto quota 2 milioni di visualizzazioni, piazzandosi al primo posto tra le tendenze di YouTube relative alla musica. “La dolce vita” di Fedez, Tananai e Mara Sattei è una canzone che non solo sa di mare e di sole, ma è una vera e propria cartolina dell’estate italiana.