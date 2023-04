“L'unica cosa che vuoi”: i Boomdabash cantano la loro doppia anima

Questa volta, i Boomdabash hanno collaborato per la prima volta con JVLI, talentuoso produttore italo-francese classe 1998, capace di portare la band in un territorio musicale quasi mai esplorato. Il risultato è una love song fuori dagli schemi, che fa emozionare, ma anche ballare, muoversi e divertirsi, come spesso sono riusciti a fare in passato Mr. Ketra e compagni.