“L’odore del mare”: su Radio Italia il singolo dei Tiromancino con Carmen Consoli

Intanto, i Tiromancino hanno già iniziato a lavorare per realizzare una versione live dei brani del nuovo album, in modo da essere pronti per il loro tour che partirà il 25 febbraio da San Benedetto del Tronto e che comprende già 20 date fino alla fine di maggio. La band tornerà a fare concerti in giro per l’Italia dopo altre due anni di pausa: i biglietti sono già disponibili.