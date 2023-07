"Italodisco" è Platino, Stash: "Non riesco a contenere la gioia"

"Italodisco" dei The Kolors è inarrestabile: secondo la FIMI, che ogni settimana indica i brani e gli album più venduti, la canzone della band capitanata da Stash è passata da disco d'Oro a quello di Platino. "Non riesco a contenere la gioia (e ammetto, neanche qualche lacrima)", ha commentato il frontman, aggiungendo: "È uno dei traguardi più assurdi e inaspettati del nostro percorso. Che momento!!!". Non ha poi trascurato i ringraziamenti a "tutte le persone che hanno contribuito a raggiungere questo traguardo".