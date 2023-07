“Italodisco” dei The Kolors è la hit più venduta della settimana

A quanto pare, il successo di “Italodisco” ha raggiunto anche le calciatrici della Nazionale femminile, che in questi giorni sono in ritiro in Nuova Zelanda in preparazione ai Mondiali. L'esordio delle ragazze allenate dalla CT Milena Bertolini sarà contro l'Argentina all'Eden Park di Auckland (lunedì 24 luglio, ore 8.00 italiane).