“Italodisco” dei The Kolors è ancora in vetta alle classifiche della settimana

Tirando le somme, la hit ha toccato quota 8 settimane di primato in radio e 7 tra i singoli più venduti. La band sta festeggiando questi traguardi in tour: domani (28 agosto), Stash e compagni si esibiranno a Noto, in provincia di Siracusa, e rimarranno in Sicilia anche per le prossime date.