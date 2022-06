“I love you baby”, la dedica di Jovanotti per il compleanno della sua Francesca

“Buon compleanno amore mio”, è la frase che Jovanotti ha scelto oggi, sabato 11 giugno, per accompagnare tante foto che ripercorrono la lunga storia d’amore con la sua Francesca. Nel giorno in cui la moglie compie gli anni, Lorenzo ha affidato ai social la sua romantica dedica, prendendo in prestito anche i versi del suo ultimo singolo “I love you baby”.