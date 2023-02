“Due vite” di Marco Mengoni, dopo Sanremo 2023, è la canzone più trasmessa

Il brano infine si è aggiudicato la manifestazione esattamente a dieci anni dalla vittoria dello stesso artista con il brano “L’essenziale”, oltre a dominare il FantaSanremo. Anche l’esibizione con il coro gospel internazionale The Kingdom Choir sulle note di “Let it be” ha emozionato tutti, oltre a trionfare nella serata cover del venerdì.