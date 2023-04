“Discoteca solitudine”: il nuovo singolo di Dente su Radio Italia

Dente è lo pseudonimo di Giuseppe Peveri, cantautore nato a Fidenza (PR) che ha scelto come nome d’arte un soprannome datogli dallo zio quando era bambino. Ha iniziato la sua carriera come chitarrista alla fine degli Anni ‘90 e nel 2006 ha pubblicato il primo dei suoi otto album in studio. Per realizzare il nuovo disco “Hotel souvenir”, ha collaborato con vari artisti fra cui Ditonellapiaga e Colapesce e Dimartino. Restando in tema di collaborazioni, nel 2016 è stato scelto da Enrico Ruggeri per uno dei duetti del suo album “Le canzoni ai testimoni”.