“Cinque giorni da 30 anni”: Michele Zarrillo prepara la sua festa nei teatri

A Sanremo 1994, “Cinque giorni” si classificò quinta, ma divenne presto uno dei successi più importanti della carriera di Michele Zarrillo, entrato di diritto nella storia della musica italiana. “È una canzone che ho scritto in due anni, avevo la musica già dall’‘89”, aveva raccontato nel 2023 alla nostra Redazione. “Addirittura, il mio ex produttore non voleva che la facessi ascoltare, perché per lui era ‘troppo bella’. Baudo invece la sentì per caso e la volle a Sanremo a tutti i costi… Così mi salvò la vita!”.