“Ciao Michela (Murgia)”: i messaggi di Emma, Paola Turci, Mahmood e altri

In questi mesi, la scrittrice, nata a Cabras (Cagliari), ha raccontato la malattia attraverso i suoi canali social (@michimurgia, ad esempio) e l’ultimo libro Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi. Fino alla fine ha lottato per i suoi ideali (la parità di genere, per dirne uno). “Sei e resterai un grande esempio per tutti noi. Baluardo di luce e speranza. Forza e coraggio”, ha scritto infatti Emma fra Storie di Instagram. La cantante salentina non è stata l’unica artista italiana a salutare, pubblicamente, per l’ultima volta, Michela Murgia.