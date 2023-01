“Cani sciolti”: il nuovo album di Francesca Michielin

“Questo disco è per tutt*. E ve lo porgo con il cuore in mano, completamente disarmata. Lo dedico a chi sogna più forte delle proprie paure e non cataloga le emozioni; a chi ride di gusto fino a quando non sente il dolore addominale e a chi piange in faccia a chi ama; a chi è spietato nei sentimenti, a chi morde e non abbaia; a chi vive per celebrare e non autocelebrarsi; a chi scodinzola di gioia senza retropensieri; a chi è vitale e non si trascina; a chi è rampicante senza aggrapparsi.”