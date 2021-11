“Baby Cip!”: ora la ninna nanna la canta papà Brunori Sas

Mentre il disco “Cip!”, già certificato Oro dopo il suo debutto al numero uno tra gli album e i vinili più venduti, rivive in questa inedita versione per bambini, Brunori Sas si prepara anche al suo ritorno live, la prossima primavera, nei palazzetti italiani: la prima data è in programma il 9 marzo ad Ancona, poi il tour andrà avanti per circa un mese. Il calendario conta già 3 sold out, a Firenze e negli ultimi due appuntamenti previsti a Roma e Milano.