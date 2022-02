“Apri tutte le porte”: stavolta non canta Gianni Morandi ma Don Matteo

Il pezzo, terzo classificato al Festival, piace a grandi e bambini ed è già utilizzato nelle palestre, ad esempio per accompagnare le lezioni di spinning, o da chi va in bici in generale. Mentre spopolano le cover amatoriali sui social, tanti utenti scelgono “Apri tutte le porte” come colonna sonora delle clip con protagonisti cani e gatti vivaci. Morandi, qualche giorno fa, l’aveva interpretato anche con l’accompagnamento di 3 camerieri prima di sedersi al tavolo del ristorante.