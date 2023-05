“Ansia da felicità”, arriva il primo libro di Malika Ayane

L’artista, nei prossimi mesi, non farà comunque mancare la sua presenza in altri appuntamenti extra-letterari: già l’11 maggio, ad esempio, parteciperà allo spettacolo “Secondo Tempo”, in programma al Teatro Repower di Milano, per raccogliere fondi e sensibilizzare su Hiv e Aids attraverso il tema dello sport. In piena estate, nel mese di agosto, è stata annunciata anche la presenza di Malika a due rassegne musicali: “Time in Jazz” a Tempio Pausania, con un concerto in omaggio a Fabrizio De André, e la “Sanremo Summer Symphony”.